أفردت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية، إمساكية شهر رمضان الكريم إذ تضمنت موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024، والتي لا تكون موحدة في كل المدن.

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 24-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:22 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، والشروق 6:11 صباحًا، وصلاة الظهر 12:16 مساءً، وصلاة العصر 3:39 مساءً، وصلاة العشاء 7:52 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 24 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:09 صباحًا، والشروق 6:23 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الأحد 24-3-2024 عند الساعة 6:33 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:05 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الأحد 24-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الأحد 24-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:53 صباحًا، والشروق 5:39 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:23 مساءً.