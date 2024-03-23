تستعد آلاف السيدات لإعداد وجبات إفطار اليوم الثالث عشر من رمضان، الذي يأتي بالتزامن مع موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 ويختلف اليوم عن الآخر وفقًا لموعد غروب الشمس، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة المساحة المصرية ضمن إمساكية رمضان 2024، والتي تتضمن مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإفطار، فضلًا عن عدد ساعات الصيام بصورة يومية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 ووقت الإفطار، وعدد ساعات الصيام، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت الموافق 13 رمضان 1445 عن الأمس، إذ يأتي متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة، كما يزداد عدد ساعات الصيام بنحو 3 دقائق مقارنة بعدده في اليوم المنصرم.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 23-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 23-3-2024 الموافق ثالث أيام المغفرة في تمام الساعة 6:10 مساءً، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة بالضبط دون زيادة أو نقصان.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وحددت وزارة الأوقاف موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، ليقام بعد رفع الأذان بنحو 10 دقائق إذ تبدأ المساجد والمصلين في إقامة الصلاة في تمام الساعة 6:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 23-3-2024

ويأتي موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 23-3-2024 بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:10 مساءً.

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، فإنّ موعد أذا الظهر يكون في تمام الساعة 12:03، بينما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:32، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:27 مساءً، وتعقبه صلاة التراويح اليوم.