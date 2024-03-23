تفاصيل حفل الإفطار الجماعي في نقابة الصحفيين الأحد المقبل

ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعي بمقر النقابة يوم الأحد المقبل 31 مارس الجاري الموافق 21 رمضان 1445هـ، باشتراك رمزي قدره 100 جنيه للفرد (مائة جنيه فقط لا غير).

تفاصيل حفل الإفطار

يبدأ الحجز في الإفطار الجماعي اعتبارًا من الأحد الموافق 24 مارس، وحتى السبت الموافق 30 مارس 2024م، ويسدد في مركز الخدمات بالدور الأول، ويمكن تحويل مبلغ (105 جنيهات) على فودافون كاش رقم (01066778919) وإرسال بيانات الحجز على الواتس لنفس الرقم حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين، وتجهيز الإفطار بشكل لائق.

حفل إفطار النقابة الجماعي

وأوضحت النقابة أنه تتوافر وجبات صيامي للزملاء المسيحيين، وعلى مَن يرغب تسجيل اسمه بالدور الأول، ويعقب الإفطار احتفال النقابة بمرور 83 سنة على إنشائها، كما يتضمَّن الحفل فقرة غنائية فلسطينية بمناسبة ذكرى يوم الأرض.