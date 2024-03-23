طريقة عمل السينابون بخطوات بسيطة.. حلوى لذيذة بعد الإفطار

حلوى السينابون إحدى أشهر الحلويات وأكثرها رواجاً على مستوى العديد من الدول، وتعتمد بشكل أساسي على حشو القرفة الذي يعطيها نكهة لذيذة، ويُمكن لربة المنزل تحضير السينابون لأفراد أسرتها بطريقة سهلة وسريعة بعد الإفطار في شهر رمضان، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

نستعرض في خطوات سهلة وبسيطة طريقة حلو السينابون بكمية تكفي 8 أشخاص، ولا يتجاوز تحضيرها 30 دقيقة.

مقادير عمل السينابون

3 أكواب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

بيضة.

فانيليا.

¼ كوب سكر.

لبن للعجن.

مقادير حشو السينابون

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

كوب شكولاتة مبشورة.

مكونات تزيين وجه السينابون

1 و ½ كوب شكولاتة مبشورة.

ربع كوب كاكاو.

فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

القليل من اللبن.

طريقة تحضير السينابون

اخلطي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا في وعاء.

أضيفي الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.

أضيفي اللبن وقلبي الخليط حتى الحصول على عجينة.

افردي العجينة بالنشابة.

طريقة حشو وتزيين السينابون