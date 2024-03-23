طريقة عمل السينابون بخطوات بسيطة.. حلوى لذيذة بعد الإفطار
كتب:
آية الله الجافي
12:08 م | السبت 23 مارس 2024
طريقة عمل السينابون
حلوى السينابون إحدى أشهر الحلويات وأكثرها رواجاً على مستوى العديد من الدول، وتعتمد بشكل أساسي على حشو القرفة الذي يعطيها نكهة لذيذة، ويُمكن لربة المنزل تحضير السينابون لأفراد أسرتها بطريقة سهلة وسريعة بعد الإفطار في شهر رمضان، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.
نستعرض في خطوات سهلة وبسيطة طريقة حلو السينابون بكمية تكفي 8 أشخاص، ولا يتجاوز تحضيرها 30 دقيقة.
مقادير عمل السينابون
- 3 أكواب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- بيضة.
- فانيليا.
- ¼ كوب سكر.
- لبن للعجن.
مقادير حشو السينابون
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة كبيرة عسل نحل.
- 2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.
- كوب شكولاتة مبشورة.
مكونات تزيين وجه السينابون
- 1 و ½ كوب شكولاتة مبشورة.
- ربع كوب كاكاو.
- فانيليا.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- القليل من اللبن.
طريقة تحضير السينابون
- اخلطي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا في وعاء.
- أضيفي الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.
- أضيفي اللبن وقلبي الخليط حتى الحصول على عجينة.
- افردي العجينة بالنشابة.
طريقة حشو وتزيين السينابون
- اخلطي الزبدة مع السكر والقرفة والكاكاو والعسل.
- رشي الشكولاتة على الوجه.
- لفي العجينة رول وقطعيها ثم رصيها في صينية.
- غطي العجينة واتركيها لتختمر.
- رصي قطع السينابون في صينية واتركيها لتختمر مرة أخرى.
- ضعيها في الفرن حتى تمام النضج.
- للتزيين، اخلطي الشوكولاتة والزبدة والكاكاو والفانيليا.
- قلبي الخليط وضيفي القليل من اللبن ثم قلبي الخليط مرة أخرى.
- ضعي الصوص على وجه السينابون وقدميه لأفراد أسرتك.