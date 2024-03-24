السعودية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

مع مرور قرابة نصف شهر رمضان المعظم، خرجت وزارة الموارد البشرية السعودية، تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للقطاعين الخاص وغير الربحي، في خبر عاجل، بحسب ما كشف صحيفة عكاظ السعودية.

تفاصيل إجازة عيد الفطر في السعودية

وبحسب الصحيفة السعودية، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حددت بداية الإجازة من نهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.

أضافت الوزارة السعودية، أن على صاحب العمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة «24» من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، الذي ينص على أنه في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي الراحة الأسبوعي يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها.

قرار متعلق بعمرة رمضان

وفي الأسبوع الأول من رمضان 2024، خرجت السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة، تكشف تفاصيل قرار مرتبط بعمرة رمضان، والذي ينص على أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان، يحقق العديد من الفوائد منها تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.