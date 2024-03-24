«معلومات الوزراء» يكشف سيناريوهات التعامل مع معدلات الخصوبة بحلول 2030

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، قام المجلس القومي للسكان بتحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 -2030»، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

2.5 مولود لكل امرأة حال انخفاض المواليد

وأشار المركز على الصفحة الرسمية إلى أنه في ظل التقديرات المستقبلية الافتراضية للبنك الدولي في ضوء سيناريوهين افتراضيين لمعدل الخصوبة في مصر، جرى انخفاض معتدل في معدل الخصوبة الإجمالي بمصر ليبلغ 2.5 مولود لكل امرأة، وبافتراض انخفاض سريع في معدل الخصوبة الإجمالي بمصر ليبلغ 2.1 مولود لكل امرأة، وكذلك في ظل الوضع الافتراضي بثبات معدلات الخصوبة الحالية دون تغيير، تتضح النتائج المترتبة على السيناريوهات المختلفة، كالتالي:

- بافتراض معدل ثابت لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساوي 3.5%، تتوقع النتائج المترتبة على هذه السيناريوهات الثلاثة لمعدل الخصوبة بمصر بحلول عام 2030، وذلك كالتالي:

النتائج المترتبة على سيناريو الوضع الحالي

وأشار المركز إلى أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير، فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:

56.10 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

6.78 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي.

120.8 مليون فرد عدد السكان.

النتائج المترتبة على سيناريو الانخفاض المعتدل

- في حال تحقق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:

58.14 ألف جنيه نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي

6.92 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي

119.1 مليون فرد عدد السكان

ويؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليارات جنيه.

النتائج المترتبة على سيناريو الانخفاض السريع

في حال تحقق سيناريو الانخفاض السريع ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:

117.3 مليون فرد عدد السكان.

7.04 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي.

-60.02 ألف جنيه نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.