«معلومات الوزراء» يكشف دور استراتيجية التنمية في خفض معدلات الزيادة السكانية

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّه انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، نجح المجلس القومي للسكان في تحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)»، والتي تتبنى المنظور الحقيقي ومفهوم الحياة الكريمة للأسرة المصرية وليس المواطن فقط، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، كما تعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

تراجع معدل الإنجاب خلال آخر 5 سنوات

وأوضح المركز في فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية، ما يلي.

- انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022.

- تراجع معدل اللإنجاب خلال آخر 5 سنوات من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021.

- كل 10 سيدات كانت تنجب 35 مولودا خلال عام 2014 أصبحت تنجب 27 أو 28 مولودا عام 2021.

الاستراتيجية تحقق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي في مصر بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية، فضلًا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق وضع نهج شامل ومتكامل.