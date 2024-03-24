شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامن 2024.. اعرف التفاصيل

تقدم العديد من البنوك المصرية لعملائها فرصة الحصول على قروض شخصية دون ضامن لعام 2024، في إطار المنافسة بين البنوك لتقديم خدمات أفضل لعملائها وتوفير مزايا أفضل؛ لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتوفير سبل تمويل مرنة وملائمة لهم.

ونستعرض في السطور التالية شروط الحصول على قروض شخصية دون ضامن لعام 2024، في عدد من البنوك المصرية.

قرض شخصي دون ضامن في البنك الأهلي المصري لعام 2024

يتيح البنك الأهلي لعملائه فرصة الحصول على قرض شخصي دون ضامن بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه، ويتميز هذا القرض بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفائدة متناقصة سنويًا تبدأ من 18.5%، تلك الشروط تعتبر جذابة للعملاء الذين يبحثون عن تمويل مرن وملائم لتلبية احتياجاتهم المالية.

شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامن

يتوجب على المتقدمين للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي أن يستوفوا الشروط التالية:

1. يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 1000 جنيه.

2. يتعين على المتقدم أن يكون عمره على الأقل 21 عامًا.

3. يجب تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.

4. يجب تقديم خطاب من جهة العمل يوضح تاريخ التعيين والدخل الشهري، ويجب أن تلتزم تلك الجهة بسداد الأقساط البنكية حتى انتهاء فترة السداد.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان أن المتقدمين للقرض يستوفون الشروط المالية والقانونية اللازمة لتلبية التزامات القرض.

قرض شخصي دون ضامن من CIB لعام 2024

في عام 2024، يتيح البنك التجاري الدولي CIB فرصة الحصول على قرض شخصي دون ضامن بمبلغ يتراوح بين 5 آلاف جنيه، و3 ملايين جنيه، ويتم تطبيق فائدة بنسبة 14% وتقلص سنويًا في حال عدم تحويل الراتب للبنك، وتكون مدة القرض 8 سنوات.

شروط الحصول علي قرض شخصي دون ضامن CIB

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن لعام 2024 عبارة عن:

1. يجب أن يكون عمر المقترض بين 21 و60 سنة، ولأصحاب المهن الحرة لا يزيد عن 65 سنة.

2. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للموظفين عن 2600 جنيه.

3. يجب أن لا يقل الراتب الشهري لأصحاب المهن الحرة عن 10000 جنيه.

4. يتطلب الحصول على القرض وجود تأمين على الحياة، الذي يسمح بسداد القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.

قرض شخصي دون ضامن في بنك مصر 2024

بنك مصر يقدم قرضًا شخصيًا دون ضامن لعملائه بقيمة تصل إلى مليون جنيه في عام 2024، ويمكن لجميع العملاء المستحقين، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، التقدم للحصول على هذا القرض، حيث تتراوح فترة السداد لهذا القرض حتى 10 سنوات، وتتميز بفائدة متناقصة سنويًا بنسبة 15.25%.

ويجب اتباع هذه الشروط لضمان توفير القرض للعملاء الذين يستوفون الشروط المالية والقانونية اللازمة.

شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامن

بناءً على شروط بنك مصر للحصول على قرض شخصي دون ضامن، يجب الالتزام بالشروط التالية:

1. يجب أن لا يقل المرتب الشهري عن 1000 جنيه في حالة السداد بتحويل الراتب للبنك، ولا يقل عن 2000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.

2. يجب أن يكون عمر العميل المقترض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في حالة الموظفين.

3. يجب أن لا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا في حالة أصحاب الأعمال الحرة.

4. للموظفين، يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة عمل الموظف في وظيفته 3 أشهر.

يرجى مراعاة هذه الشروط المذكورة أعلاه لضمان التزامك بشروط الحصول على القرض الشخصي من بنك مصر.