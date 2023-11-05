قرض شخصي بدون تحويل المرتب.. اعرف التفاصيل

يبحث الموظفون عن قرض شخصي بدون تحويل المرتب، سعيا منهم لزيادة دخولهم الشهرية، ولعدم اعتمادهم بشكل رئيسي وأساسي على المرتب الذي يحصلون عليه في نهاية كل شهر عمل.

بنوك عدة طرحت عددا من القروض الميسرة لعملائها

أفردت عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عددا من قرض شخصي بدون تحويل المرتب، وكان من أبرز تلك العروض التي طرحتها البنوك العرض الخاص ببنك المشرق.

وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع الإنترنت، أن مبلغ القرض يصل إلى 1.3 مليون جنيه مصري، كما يصل مدة القرض تصل لـ 108 شهور، بمعدل فائدة جذاب وأعمال ورقية بسيطة، وفق البنك.

أما عن البنك الأهلي المصري، فقد طرح هو الآخر قرضا للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، ويصل فترة القرض إلى 4 سنوات، بمبلغ قرض يصل لـ200 ألف جنيه، وتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا، ولا يستلزم استلام القرض ضامن من أجل إتمامه.

وفي البنك التجاري الدولي، تم طرح الكثير من القروض التي تناسب كل عملائه، كان من أبرزها قرض نموذجي على أقساط نموذجية يحصل بموجبها العميل على 50،000 جنيه مصري، وتسدد على مدى 8 سنوات، ويسدد العميل منه 619.27 جنيه شهريًا، أما عن قرض الـ500،000 جنيه فتسدد على مدار 8 سنوات، ويدفع العميل منه 825.70 جنيه شهريًا.