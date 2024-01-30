رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بسعر فائدة مميز.. تفاصيل الحصول على قرض شخصي لموظفي القطاع الخاص

كتب:

منة العشماوي
07:34 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
القرض الشخصي

القرض الشخصي

يقدم بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة، برنامج تمويل للعاملين بالقطاع الخاص بضمان تحويل المرتب، بسعر فائدة مميز على حد وصفه على الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل القرض الشخص لموظفي القطاع الخاص

ويوفر البنك القرض الشخصي بداية من 5 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه في حال تحويل المرتب، والتمويل يكون بدون ضامن، ويتيح تأمينا على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

بالنسبة لفترة السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات، في حال تحويل الراتب، ومن الشروط للحصول على قرض شخصي، ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

وعن المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر، وبيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل.

ويتراوح سعر الفائدة بين 24 و27%، حسب الفئة والمبلغ، متناقصة تعادل 8.85% ثابتة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للمصريين العاملين بالخارج

تفاصيل القرض الشخصي المقدم من بنك قناة السويس.. يصل إلى 3 ملايين جنيه

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك قناة السويس

فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي.. «فترة سداد 7 سنوات»

تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري.. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات
بقلم منة العشماوي