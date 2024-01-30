بسعر فائدة مميز.. تفاصيل الحصول على قرض شخصي لموظفي القطاع الخاص

يقدم بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة، برنامج تمويل للعاملين بالقطاع الخاص بضمان تحويل المرتب، بسعر فائدة مميز على حد وصفه على الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل القرض الشخص لموظفي القطاع الخاص

ويوفر البنك القرض الشخصي بداية من 5 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه في حال تحويل المرتب، والتمويل يكون بدون ضامن، ويتيح تأمينا على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

بالنسبة لفترة السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات، في حال تحويل الراتب، ومن الشروط للحصول على قرض شخصي، ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

وعن المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر، وبيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل.

ويتراوح سعر الفائدة بين 24 و27%، حسب الفئة والمبلغ، متناقصة تعادل 8.85% ثابتة.