تفاصيل حكاية «قرض شخصي» من مسلسل «حدث بالفعل».. يعرض غدا على CBC

تعرض قناة CBC، يوم غد الأربعاء حكاية جديدة من مسلسل «حدث بالفعل»، والتي تحمل عنوان «قرض شخصي».

تدور أحداث حكاية «قرض شخصي»، حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفلة، ما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها، ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

تفاصيل مسلسل «حدث بالفعل»

«حدث بالفعل» يذاع حصريًا على «CBC» ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ5 حكايات، هي: «ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين»، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.