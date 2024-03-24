«التعليم» تعلن مواعيد ندب رؤساء اللجان في امتحانات الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، يضمن تواريخ بدء الندب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي).

وتهدف خطة الندب إلى ضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية بشكل سلس وفعال، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الامتحانات.

وتضمن الخطاب مواعيد بدء الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي:

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

- امتحانات الدبلومات الفنية التجاري: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو، وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

- امتحانات الدبلومات الفنية الفندقي: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يبدأ الندب من 22 مايو ويستمر حتى 25 مايو، وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

- امتحانات الدبلومات الفنية الزراعي: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتى 25 مايو، وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

- امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يبدأ الندب من 22 مايو ويستمر حتى 25 مايو، وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

ندب رؤساء اللجان

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطابها إلى أنه سيجرى الندب اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 مايو للمحافظات التالية وهي: الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الباويطي - وادي النطرون - شرق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية حسب بعد المحافظة المنتدب منها، ويجرى الندب الأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان تجاري - فندقي - زراعي - صناعي بدءا من يوم الجمعة 24 مايو.