كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية عن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024، في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان.

موعد اذان المغرب في الأردن اليوم

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024، وتختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الأحد 24-3-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024 بمدينة عمان يكون عند الساعة 5:55 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:13 صباحًا، والشروق 5:30 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24 مارس بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 5:54 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:19 صباحًا، والشروق 5:38 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الأحد 24-3-2024 الساعة 5:55 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:13 صباحًا، والشروق 5:30 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 24-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن الأحد 24-3-2024 في مدينة وادي موسى، سيكون عند الساعة 5:58 صباحًا، والشروق 5:32 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.