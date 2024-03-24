مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024

خلال شهر رمضان الكريم، يحرص المسلمون في مختلف بلدان العالم على معرفة إمساكية الشهر الفضيل؛ للحفاظ على الفروض الخمس في أوقاتها والالتزام بالطاعات، وننشر في السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 22-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح وغيرها.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم

أوقات الصلاة في الرباط حيث يؤذن الفجر 04:48 وتشرق الشمس الساعة 06:24 ويؤذن الظهر الساعة 12:39 ويؤذن العصر الساعة 4:03 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:46 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:04 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في الدار البيضاء، حيث يؤذن الفجر 4:54 وتشرق الشمس الساعة 06:28، ويؤذن الظهر الساعة 12:42، ويؤذن العصر الساعة 4:07 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:48 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:06 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في فاس، حيث يؤذن الفجر 04:41 وتشرق الشمس الساعة 06:18، ويؤذن الظهر الساعة 12:31، ويؤذن العصر الساعة 3:56 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:37 مساء، وتؤذن العشاء الساعة7:57 مساء، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في مراكش، حيث يؤذن الفجر 4:56 وتشرق الشمس الساعة 06:30، ويؤذن الظهر الساعة 12:43، ويؤذن العصر الساعة 4:08 مساء، ويؤذن المغرب الساعة 6:49 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:06 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024

أوقات الصلاة في طنجة، حيث يؤذن الفجر 04:41 صباحًا وتشرق الشمس الساعة 06:21 ويؤذن الظهر الساعة 12:34، ويؤذن العصر الساعة 3:59 مساء، ويؤذن المغرب الساعة 6:41 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:02 وبعدها تقام صلاة التراويح.