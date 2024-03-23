يحتفل المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية، بمرور 13 يومًا من شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحث الأردنيون والمقيمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024 من أجل تنظيم مواعيدهم، خاصة مواعيد تناول السحور والإفطار وصلاة التراويح.

ونقدم لكم مواعيد الصلاة في العاصمة الأردنية عمان، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الأردنية.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم

موعد أذان الفجر في العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة 05:12 صباحا وتشرق الشمس الساعة 06:28 صباحا، وموعد أذان الظهر الساعة 12:43 مساء، وموعد أذان العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:57 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:13 مساء وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024

موعد أذان الفجر في مدينة إربد في تمام الساعة 5:12 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:30 صباحا وموعد أذان الظهر الساعة 12:43مساء، وموعد أذان العصر الساعة 04:13 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:57 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:14 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024

موعد أذان الفجر في مدينة الكرك في تمام الساعة 5:16 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:32 صباحا، وموعد أذان الظهر الساعة 12:44 صباحًا، وموعد أذان العصر الساعة 4:12 مساء، بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:56 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:12 مساء وتليها صلاة التراويح وعدد ساعات الصيام 13 ساعة و36 دقيقة.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأحد 24-3-2024

موعد أذان الفجر في مدينة العقبة في تمام الساعة 5:19 صباحا، وتشرق الشمس في الساعة 6:36 صباحا وموعد أذان الظهر الساعة 12:46 صباحًا، وموعد أذان العصر الساعة 4:15 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:56 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:14 مساء وتليها صلاة التراويح.