مصر تتسلم 43 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري 

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة «YRB NAUTICA» والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 مترا وعرضها 31 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ43 ألفًا و780 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، تأكّيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طنا تشمل 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 أطنان كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طنا تشمل 20124 طن قمح و13091 طن خردة و60 طن فول و3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 أطنان كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 565 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهة إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5348 شاحنة.