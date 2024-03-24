ضبط 21 مليون جنيه بحوزة متهمين بالاتجار في تحويلات المصريين بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بأسلوب المقاصة بعدد من المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة 21 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية أسلوب المقاصة، وما يمثله ذلك من خطورة تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.