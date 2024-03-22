ضبط تشكيل عصابي للنصب على الراغبين في إنهاء المستندات الرسمية بالجيزة

كشفت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في إنهاء المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية يجري تحصيلها من خلال المحافظ الإلكترونية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر «فيسبوك»، واتخاذهم شقة سكنية بدائرة قسم الأهرام بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم.. وأرشدوا عن (3 شرائح خاصة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة في تحصيل المبالغ المالية - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي - 2 شهادة دورة تدريبة باسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار جمهورية "مقلد").. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.