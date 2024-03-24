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دراما المتحدة

ضبط المتهمين بسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:02 م | الأحد 24 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت تحريات الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تورط عناصر من تشكيل عصابي ضم 3 عاطلين، و3 سيدات، مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروة، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلي بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدوائر مراكز شرطة (بلقاس - منية النصر - شربين) وأرشدوا عن مبلغ مالي، وأجهزة كهربائية من متحصلات السرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات