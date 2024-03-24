ضبط المتهمين بسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين في الدقهلية

كشفت تحريات الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تورط عناصر من تشكيل عصابي ضم 3 عاطلين، و3 سيدات، مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروة، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلي بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدوائر مراكز شرطة (بلقاس - منية النصر - شربين) وأرشدوا عن مبلغ مالي، وأجهزة كهربائية من متحصلات السرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.