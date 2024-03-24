«التعليم» تحذّر من جمع أي مبالغ من الطلاب لـ امتحان شهر مارس 2024

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، حيث يكون الامتحان فترة واحدة فقط أثناء اليوم الدراسي ولن تخل باليوم الدراسي والمناهج الدراسية.

امتحانات شهر مارس 2024

وأكدت المديريات في خطابها للإدارات التعليمية، أنّ الطالب الذي يتغيب بعذر غير مقبول من إدارة المدرسة يحرم من درجة الشهر، ويتم تفعيل درجات المواظبة والحضور، تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالغياب من المدرسة والإنذارات والفصل.

كما وجّهت المديريات التعليمية، بحظر اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أثناء امتحانات شهر مارس 2024، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء فترة الامتحانات الشهرية حفاظا على سلامة الطلاب، محذرا من جمع أي مبالغ مالية من الطلاب للامتحانات الشهرية نهائيا.

جدول امتحانات شهر مارس 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، كما يلي.

- الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

- الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

- الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.