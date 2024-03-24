خبير تربوي يكشف تحديات طلاب الثانوية العامة.. ونصائح للتغلب عليها

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، عن التحديات التي يواجهها طالب الثانوية العامة ونصائح للتغلب عليها، مع قرب امتحانات الثانوية العامة والمقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو بالمواد الأساسية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وقال الخبير التربوي، يواجه طالب الثانوية العامة بعض التحديات مع تقدم العام الدراسي، ويحتاج إلى معرفة طرق التعامل معها والتغلب عليها، ومن أهم تلك التحديات :

- تحدي تداخل المعلومات بين الدروس المختلفة سواء في نفس المادة أو في مواد مختلفة، ويمكن للطالب حل المشكلة من خلال مراجعة الدروس بشكل مستمر بتركيز لاستيعاب ما تتضمنه من معلومات ويميز بينها وبين معلومات الدروس الأخرى حتى لو كانت متشابهة معها، والحرص على تجنب مذاكرة مواد متشابهة عقب بعضها.

- تحدي عدم وجود وقت كاف للمذاكرة: وتحدث المشكلة نتيجة تضييع الطالب وقته بين النوم، والانشغال بالموبايل، أو الخروج يوميا للدروس الخصوصية، ويمكن للطالب حل المشكلة من خلال تقليل ساعات النوم بحيث لا تزيد عن 8 ساعات، والذهاب إلى الدروس التي يحتاج إليها فقط، مع تقليل استخدام الموبايل قدر الإمكان.

- إحساس الطالب بسرعة نسيان المعلومات، غالبا ما يحدث ذلك بسبب عدم مراجعة الطالب للدرس، أو استذكاره بشكل خاطئ عن طريق القراءة الصامتة فقط: ويمكن للطالب حل تلك المشكلة من خلال استخدام أكثر من حاسة في الاستذكار كالقراءة بصوت مرتفع أو كتابة ما يذاكره.

- مشكلة التشتت في المذاكرة: والتي غالبا ما تحدث بسبب استذكار الدرس الواحد من أكثر من مصدر، ويمكن للطالب حل تلك المشكلة من خلال أن يحدد المصدر الأكثر فعالية والأشمل والأدق وأن يكون هو فقط مصدره الرئيس في الاستذكار طوال العام.

- مشكلة ازدياد التوتر والقلق مع اقتراب الامتحانات: وهي أمر طبيعي؛ والحل هو توكل الطالب على الله وبذله الجهد المطلوب منه.

- مشكلة توقع الطالب دائما الأسوأ في الامتحانات أو النتيجة: وغالبا ما تحدث للطالب المتفوق والذي يعتبر خسارة درجة واحدة في الامتحان بمثابة إخفاق له؛ والحل هو أن يضع الطالب في اعتباره دائما أن نظام الامتحان الجديد من الصعب فيه الحصول على الدرجة الكاملة في أي امتحان، كما يجب أن يتذكر أنه دائم التفوق في السنوات السابقة رغم إحساسه بنفس الشعور.

- مشكلة وجود صعوبات في بعض الدروس ونسيانه للمعلومات المتصلة بها بشكل مستمر: وبالتالي الحل احتفاظ الطالب بدفتر يجمع فيه كل النقاط الصعبة في الدروس وأفضل شرح لها بأسلوبه الخاص الذي يهمه، وبراجعها بشكل مستمر.

- مشكلة تأثر الطالب السلبي ببعض زملائه الذين يدعون أنّهم لم يذاكروا بعد: وهنا يجب أن يبتعد الطالب عن هؤلاء الطلاب ويتأثر فقط بالطلاب ذوى الدافعية والطاقة الإيجابية.

- مشكلة تأجيل استذكار بعض الدروس بلا مبرر أو سبب: وهنا لا بد للطالب من عدم تأجيل استذكار بعض الدروس حتى لو صعبة لأنه لم يتبق وقت.

- مشكلة إحساس الطالب بعدم فهم الدرس والتمكن منه بشكل كامل في أول مرة يستذكر فيها الدرس، ويجب أن يدرك الطالب أن هذا وضع طبيعي، ومع تكرار مراجعة الدرس سيتمكن منه بشكل كامل.

- مشكلة فقدان الشغف والإحساس بالملل من المذاكرة، وتحدث في ضوء قضاء الطالب أيام وساعات طويلة دون تغيير من أجل المذاكرة، والحل هو ان يفصل الطالب لبعض الوقت ولو بالسفر يوم أو يومين.