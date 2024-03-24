تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. كيلو الضأن يفقد 32 جنيها

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الأحد 24-3-2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة، التابعة لوزارة التموين، ومعارض الغرف والسلاسل التجارية، بأسعار مخفضة، وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية، ومحلات الجزارة تراجعا جديدا مقارنة باليوم السابق.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية التراجع في أسعار اللحوم اليوم الأحد 24-3-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة، وفقا لما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

أسعار اللحوم الحمراء البتلو اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللحوم الحمراء البتلو نحو حوالي 395.31 جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.25 جنيه في الأسواق للمستهلك، فيما بلغ متوسط سعر اللحوم الحمراء «البتلو بعظم» نحو حوالي 388.57 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 18.57 جنيه في الأسواق للمستهلك.

أسعار اللحم الكندوز اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللحم الكندوز نحو حوالي 376.13 جنيه، بنسبة تراجع سجل نحو 2.84 جنيه في الأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز الكبير نحو حوالي 306.84 جنيه، بنسبة تراجع بلغت حوالي 13.16 جنيه في الأسواق للمستهلك، بينما بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير نحو حوالي 362.6 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 10.02 جنيه في الأسواق للمستهلك.

أسعار اللحم الضأن اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللحم الضأن نحو حوالي 402.42 جنيه في الأسواق للمستهلكين، فيما وصل متوسط سعر اللحم الضأن بالعظم نحو حوالي 353.39 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 31.61 جنيه في الأسواق للمستهلك.