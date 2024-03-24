غرفة السياحة: عدد المصريين المسافرين لعمرة شوال يصل إلى 30 ألف مواطن

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ عدد المواطنين المصريين المسافرين لأداء عمرة شوال من العام الهجري الحالي 1445 سيتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف مواطن، موضحًا أنَّ تلك الأعداد جيدة جدًا خاصة أنَّ شركات السياحة المنظمة لتلك البرامج قليلة نظرًا لإن تلك الرحلات تأتي في نهاية موسم العمرة وفي ظل انشغال غالبية الشركات بالاستعداد لموسم الحج لهذا العام .

أسعار عمرة شوال 2024

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن» أنَّ عمرة شوال تأتي عقب انتهاء موسم عمرة رمضان والذي يعتبر أحد أشهر الذروة لسفر المعتمرين المصريين، لافتًا إلى أنَّ أسعار رحلات عمرة شهر شوال المقبل تبدأ من 28 ألف جنيه وذلك للبرنامج الاقتصادي الذى تبلغ مدته نحو أسبوعين، مشيرًا إلى أنَّ غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة خلال شوال اكتفت بتنظيم رحلة واحدة فقط.

مميزات عمرة شوال

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنَّ المواطنين المسافرين للعمرة في السفر للعمرة خلال شوال سيتمتعون بعدد من المزايا أهمها انخفاض سعر برنامج العمرة بالمقارنة بشهر رمضان، علاوة عن السكن بفنادق لا تبعد كثيرًا عن الحرم المكي.