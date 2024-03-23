«الغرف السياحية»: انخفاض أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شوال بنحو 40%

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أسعار رحلات العمرة خلال شهر شوال المقبل، ستشهد انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 30 و40% عن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان الجاري، موضحًا أن برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين تتراوح بين 28 و35 ألف جنيه.

برامج العمرة الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك إقبالًا محدودًا من المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر شوال المقبل، لافتًا إلى أنّ نسب الحجوزات سترتفع تدريجيا خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنّ العديد من شركات السياحة قررت تسيير رحلة عمرة واحدة خلال شوال، منوهًا إلى أنّ غالبية برامج العمرة التي سيجري تنظيمها هي برامج اقتصادية.

آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، حددت يوم 30 شوال المقبل، كآخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية، لافتًا إلى أنّ كل شركات السياحة حددت مواعيد عودة معتمري شهر شوال قبل الموعد الذي حددته وزارة السياحة.