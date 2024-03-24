تفاصيل امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي.. اعرف الجدول وترتيب المواد

أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بدء امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي غدا الأثنين 25 مارس 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 أبريل، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ في جزء من الحصة الدراسية ولن يُعقد في الحصة الأولى أو الأخيرة من اليوم الدراسي وذلك وفق ظروف كل مدرسة.

امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي

وأضافت مديرية تعليم الجيزة، أنَّ أسئلة امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي ستكون مبسطة واختيارية وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية، ويكون موجه المادة هو المسئول عن وضع الاختبارات، وتقيس نواتج التعلم للطلاب خلال هذه الفترة الزمنية.

جدول امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي وهي كالآتي:-

- الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية .

- الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

- الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.