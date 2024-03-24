أعلنت عنه هيئة المساحة المصرية، من خلال قسم التقاويم والنتائج، موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 24-3-2024، اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك عبر إمساكية الشهر الفضيل لعام 1445 هجريا.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 24-3-2024

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 24-3-2024 يختلف من مدينة إلى أخرى بسبب فروق التوقيت داخل المحافظة، كما يختلف بين المحافظات الأخرى في وجه بحري والصعيد والقناة وسيناء.

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 24-3-2024 الساعة 6:24 مساءً، والذي يتزامن مع اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.

أنشطة دينية في مساجد مطروح

وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك أنشطة دينية متنوعة يجري تنفيذها من خلال مديرية الأوقاف بمطروح على مستوي جميع المساجد في مراكز ومدن مطروح الثمانية، في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، تتضمن دروسا للسيدات وندوات تثقيفية.