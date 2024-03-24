 محمد محلب: العلاقات المصرية الإماراتية «شراكة استراتيجية» في مختلف المجالات

قال المهندس محمد محلب، عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة للاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

زيادة الاستثمار المباشر المشترك

وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورا مهما، ودفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن زيارة محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تتويجا للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، وإشارة بدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري والإماراتي، لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.

مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به سواء على مستوى المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلتا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد محلب أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة، إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، بالإضافة إلى أنها شريك تجاري مهم لمصر.

حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

وقفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار عام 2022 .

وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفاعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.