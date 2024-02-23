العلاقات المصرية الإماراتية على مدار 10 سنوات.. استثمارات واتفاقيات

وقعت مصر صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، في امتداد للعلاقات المصرية الإماراتية، إذ تربط مصر والإمارات علاقات اقتصادية قوية، إذ تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في مصر، وثاني أكبر شريك تجاري عربي، فيما تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي في التجارة غير النفطية للإمارات، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

أبرز الأرقام في العلاقات المصرية الإماراتية

1250 شركة إماراتية تعمل في مصر في مشاريع واستثمارات متنوعة.

أكثر من 4 مليارات درهم استثمارات مصرية في الأسواق الإماراتية

3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021

تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019.

15 مليار دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر

مليار دولار استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار

محطات في تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية خلال العشر سنوات الماضية

12 فبراير 2024 التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات.

أكتوبر 2023 افتتاح أحدث فروع بنك أبو ظبي الأول FABMISR، داخل مقر الهيئة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

سبتمبر 2023 توقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، للشركة الإمارتية "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة"، بمبلغ 625 مليون دولار.

فبراير 2023 توقيع مذكره تفاهم للاستثمار بشركة صودا للصناعات الكيماوية وشركة الامارات لألواح الزجاج المسطح التابعة لمجموعة دبي للاستثمار.

نوفمبر 2022 توقيع لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية

أكتوبر 2022 توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية مع موانئ دبي العالمية في المنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار.

يناير 2020 استحواذ شركة دراجون أويل الإماراتية على حصة شركة بريطانية بخليج السويس في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

مارس 2019 شهد الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الإماراتي مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة.

2018 وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) فيما وقعت مصر والإمارات بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات.

وفي 2017 وُقعت اتفاقية شراكة بين الإمارات ومصر لتنظيم البطولات والأحداث الرياضية في الشرق الأوسط لرياضات الدفاع عن النفس.

12 سبتمبر 2016 وقع اتحاد كتاب مصر اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي مع اتحاد الإمارات.

في 2015 وقع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية الإماراتية والأوقاف لافتتاح أول فرع في العالم لجامعة الأزهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والجانب الإماراتي.

- وفى 2014 جري اتفاق بين مصر والإمارات للبدء في مشروع للتدريب بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه واتفاقية تعاون رباعية بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم (عنكبوت) ومنظومة جاما التعليمية لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية للمؤسسات التعليمية في مصر.