أمطار غزيرة تضرب محافظة القليوبية.. وجهود مكثفة لمواجهة آثار تقلبات الطقس

هطلت أمطار غزيرة على محافظة القليوبية، اليوم الأحد، أول أيام نوة العوة «برد العجوز»، تزامنا مع حالة من البرودة الشديدة وانتشار الغيوم على بعض الأنحاء في قرى ومدن المحافظة.

سقوط أمطار غزيرة على محافظة القليوبية

من جانبه أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار الغزيرة على محافظة القليوبية، موجها برفع وإزالة آثار الأمطار بشكل فوري، مع استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات للتعامل مع الإجراءات الطارئة.

رفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار

فيما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول.

تكليف فرق الطوارئ بمياه القليوبية بالعمل على مدار اليوم

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.