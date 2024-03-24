طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة في أول أيام نوة العوة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد 24 مارس 2024، سقوط أمطار غزيرة ونشاط حركة الرياح، بالتزامن مع بدء أول أيام نوة العوة وبرد العجوزة، والتي تستمر نحو 6 أيام، وتعرف بأنها ممطرة وتنشط خلالها الرياح الشرقية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، فيما أعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى، لسحب تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول.

طقس الإسكندرية اليوم

ووفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية، فإنّه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة في السواحل الشمالية وبينها عروس البحر، إذ يتضمن طقس الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 لـ 40% تقريبًا على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ طقس الإسكندرية اليوم يكون غائم جزئيًا، إذ تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارًا تتحول إلى باردة خلال الليل وفي الصباح الباكر، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12، فيما تشهد رياح نشطة أحيانًا لتبلغ سرعتها نحو 34 كيلومترا في الساعة.

طقس الإسكندرية الأيام المقبلة

وتتضمن توقعات طقس الإسكندرية الأيام المقبلة، استمرار اضطراب الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح، يصاحبهما انخفاض درجات الحرارة لمدة 6 أيام حتى انتهاء نوة العوة.

أبرز المعلومات عن نوة العوة

ونوة العوة وبرد العجوزة هي آخر نوة تشهدها محافظة الإسكندرية خلال الشتاء، حيث تضرب عروس البحر بالتزامن مع بدء فصل الربيع.

تسبب نوة العوة وبرد العجوزة في سقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء عروس البحر، لمدة 6 أيام متصلة.

يصاحب نوة العوة وبرد العجوزة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، كما إنّها تتسبب في توقف حركة الصيد، واضطراب حركة الملاحة البحرية.

عقب انتهاء نوة العوة تشهد محافظة الإسكندرية، نشاط رياحا خماسينية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا

ولم تعلن محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار، إذ أنّها غير مؤثرة على حركة المرور حتى الآن، فيما يترقب الأهالي قرار المحافظة حول تعطيل الدراسة من عدمه بحلول المساء.