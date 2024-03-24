أمطار غزيرة تضرب الدقهلية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم على مختلف المناطق، إذ بدأت الأمطار بمتوسطة ثم وصلت إلى غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وتم التعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار.

سقوط أمطار غزيرة على محافظة الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أنه جرى التعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف المناطق خاصة في الشوارع والميادين العامة، موضحة التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية في المحافظة وغرف العمليات الفرعية من أجل سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، ومواجهة أي طوارئ قد تحدث بسبب الأمطار.

وأشارت غرفة العمليات إلى أنه تم عمل تنسيق متواصل ما بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وفروعها مع الأحياء والوحدات المحلية والمراكز للتعامل السريع مع مياه الأمطار.

صيانة أعمدة الإنارة

وأضافت محافظة الدقهلية أنه تم عمل صيانه كاملة الأعمدة الكهربائية في الشوارع من أحل منع وقوع أي ضرر على المواطنين على مدار فصل الشتاء وأثناء سقوط أمطار.

وحذرت غرفة العمليات من احتمالية سقوط أمطار اليوم على بعض محافظات الوجه البحري، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح، خاصة على المحافظات الساحلية والمدن القريبة من السواحل.