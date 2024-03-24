الأرصاد تحذر من حالة الطقس: أمطار تضرب 24 محافظة في أول أيام نوة العوة

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في مصر، إذ تضرب أمطار متفاوتة الشدة 24 محافظة اليوم الأحد تزامنا مع أول أيام نوة العوّة، وتتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث تتراوح بين 30 و40% على أغلب الأنحاء، فيما أعلنت غرف عمليات المحافظات حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال الأمطار، والتعامل الفوري معها فور سقوطها تجنبًا لتراكم مياه الأمطار في الشوارع وإعاقة حركة المرور.

الطقس اليوم في مصر

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم في مصر يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا إلى داخل البلاد لتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تحجب أشعة الشمس.

الطقس اليوم وغدا

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا، أجواء مائلة للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، فيما تكون مائلة للبرودة على السواحل الغربية، بينما تكون دافئة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وتتحول إلى باردة ليلًا وأثناء الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق متفرقة في جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، والصحراء الغربية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، خلال فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس في الإسكندرية اليوم

ووفقًا للأرصاد فإنّ الطقس في الإسكندرية اليوم يشهد سقوط أمطار والتي بدأت قبل قليل، بالتزامن مع انطلاق أول أيام نوة العوة وبرد العجوزة والتي تستمر لمدة 6 أيام، تشهد خلالها سقوط أمطار ونشاط حركة الرياح التي تكون شرقية الاتجاه.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشمل أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 24 محافظة، وتتراوح شدتها بين بسيطة ومتوسطة إذ تتضمن الآتي:

وتكون الأمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، ودمياط، ومطروح، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وسيناء.

وتمتد الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

وتأتي درجات الحرارة اليوم بالمحافظات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.