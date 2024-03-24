شهد مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، تطور في الخطوط الدرامية لأبطاله واشتعال الأحداث داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، بعد حريق محلات أخشاب المعلم عبدربه ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، واتجهت أصابع الاتهام والشك داخله إلى عرب السويركي ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي، ويأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 14 على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 14

ينطلق موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 14، بطولة الفنان أحمد العوضي في تمام الساعة 12 ظهرا، وتشهد الإعادة الأولى للحلقة، على أن يكون موعد الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

كما يأتي موعد موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 14، فى تمام الساعة 11:15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، إلى جانب عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

أحداث مسلسل حق عرب

وينتمي مسلسل حق عرب لنوعية الأعمال الشعبية ذات الطابع الاجتماعي التشويقي الرومانسي، وجرى تصوير عدد كبير من مشاهده داخل بلاتوهات الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب بعض المشاهد في شارع المعز ليتماشى مع المشاهد الحقيقية للمسلسل، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دنيا المصري، دينا فؤاد، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين.