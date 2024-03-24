الحلقة 13 من مسلسل حق عرب.. رياض الخولي يواجه أحمد العوضي

اعتبر المعلم عبدربه الذي يؤدي دوره رياض الخولي، أنّ علاقته بعرب السويركي «أحمد العوضي» انتهت، وأبلغ زوجته صباح «وفاء عامر»، أنه لنّ يأمن لعرب بعد هذه اللحظة، ثم جاءت المفاجأة التي لم يتوقعها المعلم عبدربه، حين تعرض لإطلاق نار من شخصين يستقلان موتوسيكل، وبعدها وجد النيران تشتعل في محله.

المشهد ذاته تكرر من قبل في محل والد عرب السويركي، وهو ما أثار الشك لدى رياض الخولي، حول تخطيط أحمد العوضي للعملية.

الحلقة 13 من مسلسل حق عرب جاءت لتؤكد أنّ هناك تحولًا كبيرًا طرأ على علاقة رياض الخولي وأحمد العوضي، وكلاهما تتزايد شكوكه تجاه الآخر، فالعوضي كان يشك في مسؤولية رياض الخولي في مقتل والده، لكن الخولي يعترف لزوجته صباح أنه لم يستطع أن يبلغ عرب السويركي بالقاتل الحقيقي لوالده، وأبلغها أنّ شكوك عرب تجاهه تتزايد، لذلك لن يكون موضع ثقته في الأيام المقبلة.

رياض الخولي يصطحب شقيقه في صفقة جديدة

وقرر رياض الخولي اصطحاب شقيقه في صفقة جديدة مع الشيخ فهيم وأتباعه، وحين سأله شقيقه لماذا يصطحبه معه هذه المرة رغم أنه اعتاد أن يكون رفقته في هذه الصفقات، أبلغه بأنه شقيقه ومن لحمه ودمه وهو ما يجعله موضع ثقته دائمًا.

احتراق محل المعلم عبدربه

وقبل أنّ يستقل رياض الخولي وشقيقه سيارتهما، يقترب منهما شخصان يستقلان موتوسيكلًا، ويطلقان عليهما الرصاص دون أنّ يصيبهما أي مكروه، ويسرع الاثنان في مغادرة المكان، وحين يصلان إلى الحارة، يجدان المحل يحترق وتلتهم النيران محتوياته.