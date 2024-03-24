هطول أمطار غزيرة على محافظة الشرقية.. ورفع حالة الطوارئ

هطلت أمطار غزيرة على عدة مراكز بمحافظة الشرقية اليوم، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية ورفع مياه الأمطار أولا بأول ومنع تراكمها في الشوارع.

هطول أمطار غزيرة على محافظة الشرقية

وشهدت أجواء محافظة الشرقية تكون السحب وهطول أمطار تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة منها الزقازيق والحسينية وفاقوس وكفر صقر وأولاد صقر والقنايات والعاشر من رمضان ومنيا القمح ومشتول السوق وديرب نجم وغيرها.

رفع حالة الاستعدادات القصوى تزامنا مع التقلبات الجوية

ومن جانبه أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفع حالة الاستعدادات القصوى تزامنا مع التقلبات الجوية المفاجئة وهطول الأمطار، ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح مياه الأمطار من الشوارع والمرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار.

كما شدد المحافظ على مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء، لافتا إلى انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالة المطرية والتعامل مع شكوى الأهالي على وجه السرعة.