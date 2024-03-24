القصة الكاملة لهجوم موسكو.. سقوط 133 قتيلا حتى الآن

شغل هجوم موسكو الإرهابي اهتمام الأفراد خصوصًا أنّه جاء بعد نحو أقل من 10 أيام من فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة ودخول الأزمة الروسية الأوكرانية عامها الثالث.

اعتقال لعدد من منفذي هجوم موسكو

وحرصت وسائل الإعلام الروسية على نشر فيديو للمحققين الروسي يحققون مع منفذي هجوم موسكو الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية، الجمعة الماضية، واعتقال جهاز الأمن الفيدرالي 11 شخصا بينهم 4 من المشتبه فيهم بأن يكونوا المنفذين لهجوم مبنى «كروكس سيتي هول» الذي أسقط 133 قتيلا حتى الآن.

الكشف عن بعض منفذي هجوم موسكو

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ أحد الأشخاص المتهمين بتنفيذ هجوم موسكو هو شمس الدين فريدون، المولود في 17 سبتمبر 1998 وهو من جمهورية طاجيكستان في آسيا الوسطى، وتم وعده بمليون روبل عبر تطبيق «تليجرام» من جماعة إرهابية دعته لتنفيذ عملية إرهابية بموسكو مع عدة أفراد وقتل أكبر عدد من الأفراد.

المحكمة التي سيقف أمامها منفذو هجوم موسكو

وذكر تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن هجوم موسكو والذي قتل فيه أكثر من 130 فردا حتى الآن، وظهر داعش خراسان لأول مرة عام 2015 على يد أشخاص انشقوا عن حركة «طالبان»، وعمل الأمن الروسي على فرض إجراءات أمنية مشددة حول محكمة منطقة «باسماني» والتي سيتم نقل إليها منفذي هجوم موسكو.

تنكيس علم روسيا بعد هجوم موسكو

ونكّست روسيا الاتحادية أعلامها حدادًا على وفاة الأشخاص في هجوم موسكو الذي قتل أكثر من 130 فردا في مجمع «كروكوس سيتي هول» ذكرى الروس بذكرى هجوم آخر وقع قبل 22 عاماً.