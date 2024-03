قرار من وزير التموين بشأن صرف العيش في عيد الفطر.. 3 أيام إجازة للمطاحن

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك 2024، منح المطاحن التموينية قطاع عام وقطاع خاص، إجازة لمدة 3 أيام متتالية وهي أيام 9 و10 و11 أبريل 2024.

ونص قرار الدكتور علي المصيلحي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، على أنه على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار شركة سمارت بها وذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل.

كما نص قرار وزير التموين على عدة إجراءات تنظيمية وهي كالآتي:

** تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإرسال ملف إكسيل الكترونياً لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الايميل الخاص بكل مديرية متضمنا على البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كلمديرية.

** تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف الإكسيل المشار إليه أمام الخانات المحددة أيام 9 و10 و11 إبريل 2024.

** قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بإعادة إرسال الملف إلكترونياً على الايميل الوارد منه الملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف علي بيانات المخابز الممنوحة أجازات فقط وذلك بعد تحديد أيام الأجازات الممنوحة أمام كل مخبزوذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل.

** عدم قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها أجازة خلال الفترة 9 إبريل حتى 11 إبريل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

** يتم صرف حصة أيام 9 و10 و11 إبريل 2024 من الأقماح مقدما لهذه المطاحن طبقا لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الأقماح للمطاحن التموينية خلال الفترة 1 حتى 10 إبريل وذلك خصماً من البرنامج التنفيذي خلال الفترة من 11 أبريل 2024 حتى 20 أبريل 2024 بالنسبة ليوم 11 أبريل وبما لا يتجاوزالكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين.

** تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 9 و10 و11 أبريل 2024 طبقاً لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 6 و7 و8 أبريل.

** تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر A.M إلى الساعة الثانية A.M وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية A.M حتى نهاية اليوموذلك خلال أيام 6 و7 و8 أبريل، تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت) بإتاحة صرف يوم للمخابزالحاصلة على أجازة يوم 11 أبريل طبقا لمبيعات آخر يوم عمل.

** يتم استئناف العمل يوم 12 إبريل بالنظام المعمول به حاليا.

** تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.