هل يمكن تبديل كوبونات رمضان بنقود؟.. «التموين» تجيب

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كوبونات رمضان للمواطنين بجميع منافذها بكميات كبيرة لمن يريد شراءها، وذلك للتسوق بها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان» بكافة محافظات الجمهورية.

طرح كميات كبيرة من الكوبونات

أكدت وزارة التموين في بيان، أن كوبونات رمضان لا يمكن استبدالها بنقود، ومتاح فقط التسوق بقيمتها من خلال منافذ وزارة التموين، موضحةً ضخ كميات كبيرة من الكوبونات للتخفيف عن كاهل المواطنين في توفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.

توزيع الكوبونات على الأسر المستحقة

وقالت وزارة التموين، إنه يمكن شراء الكوبونات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والسماح للمواطنين بشراء أعداد كبيرة من الكوبونات، لتوزيعها على الأسر المستحقة لصرف السلع بها خلال شهر رمضان، حيث يمكن صرف سلع بقيمة الكوبون من أي منفذ تابع للوزارة.

ويذكر أن قيمة الكوبونات التي ضختها وزارة التموين بالمنافذ تتراوح قيمتها من 50 جنيهًا إلى 500 جنيهًا، تُصرف في هيئة سلع من منافذ وزارة التموين في جميع أنحاء الجمهورية من المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان» وفروع التجزئة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتتوفر كوبونات رمضان بمنافذ الوزارة للمواطنين بالفئات التالية:

- فئة 50 جنيهًا.

- فئة 100 جنيه.

- فئة 150 جنيهًا.

- فئة 200 جنيه.

- فئة 250 جنيهًا.

- فئة 300 جنيه.

أماكن صرف الكوبونات

وحددت وزارة التموين أماكن صرف الكوبونات بالمحافظات وجاءت كالتالي:

- الشركة العامة لتجارة الجملة.

- شركة النيل للمجمعالت الاستهلاكية.

- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.