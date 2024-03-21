«التموين» تحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح من مديرية المحافظة

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحديد أسعار توريد القمح موسم 2024 نص على حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

حظر نقل الأقماح المحلية

وأضاف كمال، في بيان منذ قليل، أنّ القرار تنظيم موسم توريد القمح 2024 تضمن أيضا حظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، مع حظر استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حظر مصانع الأعلاف من استخدام القمح المحلي

كما حظر القرار الصادر من وزير التموين أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضًا، كما القرار أنّ كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.