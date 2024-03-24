مسلسل حق عرب الحلقة 14.. هل ينجو أحمد العوضي من اتهامه بحرق المخازن؟

ينطلق مساء الليلة عرض مسلسل حق عرب الحلقة 14 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، والتي تصدرت مؤشر تريند موقع فيسبوك وإكس، وتفاعل الجمهور مع تطور أداء الشخصيات والخيوط الدرامية للأحداث، خاصة فيما يتعلق بمنزل المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، وعرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

وبدأ المعلم عبدربه يفقد ثقته في عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي، واصطحب معه شقيقه المعلم عطوة ويجسده الفنان أحمد صيام أثناء الاتفاق على صفقة تبادل آثار جديدة، ما جعل شقيقه يتعجب من استبداله بـ عرب السويركي، وتفاجأ أثناء حديثهم بإطلاق نيران عليهما من شابين يستقلان دراجة بخارية وفرا هاربين.

هل يتمكّن عرب السويركي من إثبات براءته من تهمة حرائق المعلم عبدربه ؟

ولم يلبث المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي العودة لمنزله بصحبه شقيقه المعلم عطوة، وتفاجأ بحرق مخازن الخشب الخاصة به، وعلى الفور نظر إلى عرب السويركي بنظرة اتهام وشك، بأنه من فعل ذلك انتقامًا من قتل والده، فهل يستطيع عرب السويركي إثبات براءته من تهمة حريق المخازن وإشعال النيران أم تبدأ الحرب بشكل مباشر بينه وبين المعلم عبدربه.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 14

وينطلق موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 14، على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على شاشة منصة WATCH IT الالكترونية ويمكنك مشاهدتها دون فواصل إعلانية.