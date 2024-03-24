إلهام شاهين: دخلت الفن وعمري 17 سنة.. وشاركت في 4 مسرحيات أثناء الدراسة

قالت الفنانة إلهام شاهين إنّها دخلت مجال التمثيل عندما كان عمرها 17 سنة، وتحديدًا عندما أنهت مرحلة الثانوية العامة، ودخلت العام الدراسي الأول في أكاديمية الفنون في معهد فنون مسرحية، وكان أول فيلم لها هو «أمهات في المنفى».

أعمال إلهام شاهين الفنية في عمر العشرين

وأضافت «إلهام شاهين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كان عمري 20» تقديم الإعلامية شافكي المنيري، عبر راديو ميجا إف إم: «عندما بلغت 20 عاما، كنت قد شاركت في تمثيل العديد من الأعمال الفنية مثل العار ولا تسألني من أنا، والبريء، وغيرها من الأفلام الهامة للغاية».

وتابعت أنّها عملت كثيرا عندما كانت تدرس في المعهد، ولم تكن تعيش كـ«إلهام شاهين» منذ عمر العشرين، بل كانت بمجرد الاستيقاظ تجسد دور الشخصية التي تعمل عليها في الفيلم أو المسلسل ولا تتعامل بشخصيتها الحقيقية.

أعمال إلهام شاهين خلال فترة دراستها

وأشارت إلى أنّها كانت تذهب للمعهد في الصباح من أجل دراستها، ثم تخرج للتصوير، وبعدها تتجه إلى المسرح في ساعات متأخرة ليلًا، موضحة أنَّه خلال فترة الأربع سنوات بالمعهد قدمت 4 مسرحيات وكانت لا تنام ولا ترتاح.