إلهام شاهين: مسلسل «الحشاشين» عمل رائع.. وكريم عبد العزيز أفضل ممثل في مصر

أشادت النجمة إلهام شاهين بمسلسل الحشاشين الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، 2024، على قناة dmc، والذي يلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز ويجسد شخصية حسن الصباح، مؤسس فرقة الحشاشين وقائد قلعة ألموت.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا شايفة أنه مسلسل تحفة، وحاجة قوية جدًا، وأن إحنا نقدم موضوع تاريخي يتكلم عن الأديان والأفكار والأفكار المُتطرفة، ده شيء رائع الحقيقة»، كما أشادت بالمؤلف عبد الرحيم كمال مؤلف المسلسل والتي وصفته بـ«العبقري».

بيتر ميمي مُخرج «عظيم»

كما وصفت شاهين المُخرج بيتر ميمي بأنه مُخرج «عظيم»، وفيما يخص النجم كريم عبد العزيز لم تجد إلهام شاهين سوى كلمة «ماشاء الله عليه»، ووصفته بأنه أفضل ممثل في مصر.

الدولة المصرية أدركت أهمية الفن والدراما

وأضافت أن على رأس المسلسلات التي تهتم بمتابعتها هذا الموسم هو مسلسل الحشاشين، الذي أنتجته الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أظهرت من خلال إنتاجها لهذا العمل أن مصر قادرة على إنتاج جميع الأشكال الدرامية بمختلف أنواعها، وأننا نستحق بالفعل الريادة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية أدركت أهمية الفن والدراما في صناعة وعي المواطن.