«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان

مع اقتراب النصف الأول من شهر رمضان، تتزايد رغبة المسلمين في اغتنام الفرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومن أهمها إخراج زكاة الفطر، إذ لم يتبق على حلول الليالي الوترية الأخيرة سوى أيام قليلة.

حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان

وحول حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان، أوضحت دار الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر له وقتان؛ أداءٍ ووجوب؛ مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر أول رمضان؛ سدًّا لحاجة الفقراء، عملًا بمذهب الحنفية والشافعية، وهذا هو وقت الأداء، ويمكن تأخيرها حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو وقت الوجوب.

قيمة زكاة الفطر 2024

وحول قيمة زكاة الفطر2024، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها حد أدنى، إذ يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدا المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، إذ تعيش الأمة الإسلاميَّة بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

وعن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، أكدت الدار أنّ الأفضل تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأتمّت الدار بأفضلية تقديمها على صلاة العيد؛ فلما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

موعد عيد الفطر 2024

ومن المفترض أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445، يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.