يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، إيذانًا بصلاة فجر اليوم الخامس عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و6 دقائق.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 25-3-2024، في الساعة 4:25 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 25-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 25-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 25-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و6 دقائق على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.