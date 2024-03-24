تراجع جديد للمرة الثانية لأسعار الذهب اليوم.. كم يبلغ الآن؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 24-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الثانية الآن خلال ساعة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، بجانب 10 جنيهات منذ ساعة لتصل قيمة التراجعات 15 جنيه خلال تعاملات اليوم؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3015 جنيها مقارنة بـ3030 جنيها عقب تراجعه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3446 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2583 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2010 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و120 جنيها.