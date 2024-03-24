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دراما المتحدة

تراجع جديد في أسعار الذهب مع بداية التعاملات.. عيار 21 بكام؟

كتب:

مارينا رؤوف
12:58 م | الأحد 24 مارس 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 24-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3020 جنيها مقارنة بـ3030 جنيها عقب تراجعه، ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3451 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2589 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2013 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و160 جنيه. 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.