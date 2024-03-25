أسعار العملات اليوم الاثنين 25-3-2024 بالبنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 25-3-2024 حالة من التراجع في عدد من العملات المختلفة، خلال بداية التعاملات اليومية، التي من بينها الدولار، والجنيه الاسترليني، والدينار الكويتي، مقارنة بسعر الصرف أمس في مختلف البنوك، ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار العملات في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 46.60 جنيه للبيع، و46.50 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 58.37 جنيه للبيع، و58.25 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 151.48 جنيه للبيع، و151.11 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 25-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 46.64 جنيه للبيع، و46.54 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 59.11 جنيه للبيع، و58.52 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 151.66 جنيه للبيع، 150.63 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.70 جنيه للبيع، و12.68 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 25-3-2024 في بنك مصر حوالي 46.63 جنيه للبيع، و46.53 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 59.10 جنيه للبيع، و58.51 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 151.63 جنيه للبيع، و151.29 جنيه للشراء.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر حوالي 12.69 جنيه للبيع، و12.68 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 25-3-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 46.72 جنيه للبيع، و46.62 جنيه للشراء.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 59.21 جنيه للبيع، و58.61 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 151.84 جنيه للبيع، و147.99 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 12.72 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.