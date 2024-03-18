«الري»: البدء في تنفيذ 5 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، حول موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودولة جنوب السودان في مجال الموارد المائية والري، وخاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان.

تنفيذ 8 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية

أوضح التقرير أن الوزارة دشنت في شهر يناير 2024 عملية تنفيذ 8 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الاستوائية وجونجلي، وجرى البدء بالفعل في التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية لإنشاء 3 محطات في المقاطعة.

وأوفد وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، فريق عمل مشترك من الجانبين المصري والجنوب سوداني لزيارة مقاطعة يورور في ولاية جونجلي، لبدء إجراءات تنفيذ 2 محطة والمقرر إنشائهما لخدمة المقاطعة لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين، بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه.

تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان

‎وأضاف أن هذا المشروع يأتى في إطار مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، والتي تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، إذ قامت وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ عدد 20 محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق إستدامة تشغيلها.

وتنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار، للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان، مشيرة إلى أن مصر تحمل الخير لمواطني دولة جنوب السودان من خلال مشروعاتها التنموية في ظل العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كل الأصعدة.