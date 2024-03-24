إشادة في المصري البورسعيدي بمستوى حارسه أحمد وهب مع منتخب الشباب 

أشاد الكابتن سيد الناغي، المشرف على تدريب حراس المرمى بقطاع الناشئين في النادي المصري البورسعيدي، بالمستوى المتميز الذي ظهر به أحمد وهب، حارس مرمى فريق الشباب تحت 18 عاما بالنادي «الفئة العمرية 2005»، خلال مباراة منتخب مصر للشباب مع نظيره الموريتاني، التي أقيمت مساء أمس السبت بالجزائر، ضمن بطولة الجزائر الودية لمنتخبات الشباب، والتي انتهت بفوز «الفراعنة» بثنائية مقابل هدف، وشهدت مشاركة الحارس بشكل أساسي.

موهبة كبيرة لحارس المصري

وأكد «الناغي»، أن المستوى الطيب للحارس خلال الفترة الأخيرة لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتاج للجهد المبذول معه داخل قطاع الناشئين بالنادي خلال السنوات الماضية، مشددا على أن الحارس أحمد وهب يحظى بموهبة كبيرة، جرى تنميتها بشكل كبير من خلال مدربيه الأكفاء بالقطاع، لافتا إلى أن مستقبل حراسة المرمى في النادي المصري بخير، في ظل توافر عدد كبير من الحراس المتميزين بالمراحل العمرية كافة.

المصري يلاقي ألو ايجيبت وديا الثلاثاء بالقاهرة

من جهة أخرى، أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة الكابتن محمود جابر، الاتفاق مع مسؤولي فريق ألو ايجيبت، على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

وتأتي تلك المباراة، في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة عشر من دوري nile، التي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها في الأول من أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، علما بأن الفريق البورسعيدي كان قد التقى قبل أيام مع نظيره بلدية المحلة في مباراة ودية أقيمت بالقاهرة أيضا، وانتهت بفوز المصري بثنائية مقابل هدف.