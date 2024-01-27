  نادي منتخب السويس يفوز على جاسكو بـ3 أهداف في دوري الناشئين

تمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس، من الفوز على فريق جاسكو بـ3 أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب منتخب السويس الجديد بمنطقة الملاحة.

يقود نادي منتخب السويس، الكابتن سعيد إيدو المشرف العام على قطاع الناشئين، والمدير الفني للفريق أحمد آدم، وعلاء منير رئيس قطاع الناشئين، وياسر السيد المدير الفني للقطاع، وبدوي صلاح إداري القطاع، الذين أشادوا بأداء الفريق خلال المباراة، خاصة أنّ جاسكو يعد من الفرق القوية في الدوري.

وأحرز الأهداف: فارس خالد 4 أهداف، وعبد الله أحمد حفيظ ومحمد مصطفى ومعاذ حسن، هدف لكل منهم.

تألق خط وسط فريق منتخب السويس

وقال أحمد آدم المدير الفني لفريق نادي منتخب السويس، إنّ المباراة أقيمت ضمن دوري الناشئين، وشهدت تألق اللاعبين عبدالله أحمد ومروان نصر وزياد حمدي من «السويس».