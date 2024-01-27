رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

  نادي منتخب السويس يفوز على جاسكو بـ3 أهداف في دوري الناشئين

كتب:

حمدي عبد الله
06:22 م | السبت 27 يناير 2024
منتخب السويس للناشئين

منتخب السويس للناشئين

تمكن فريق الناشئين بنادي منتخب السويس، من الفوز على فريق جاسكو بـ3 أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب منتخب السويس الجديد بمنطقة الملاحة.

يقود نادي منتخب السويس، الكابتن سعيد إيدو المشرف العام على قطاع الناشئين، والمدير الفني للفريق أحمد آدم، وعلاء منير رئيس قطاع الناشئين، وياسر السيد المدير الفني للقطاع، وبدوي صلاح إداري القطاع، الذين أشادوا بأداء الفريق خلال المباراة، خاصة أنّ جاسكو يعد من الفرق القوية في الدوري.

وأحرز الأهداف: فارس خالد 4 أهداف، وعبد الله أحمد حفيظ ومحمد مصطفى ومعاذ حسن، هدف لكل منهم.

 

تألق خط وسط فريق منتخب السويس

وقال أحمد آدم المدير الفني لفريق نادي منتخب السويس، إنّ المباراة أقيمت ضمن دوري الناشئين، وشهدت تألق اللاعبين عبدالله أحمد ومروان نصر وزياد حمدي من «السويس».

اقرأ المزيد:

منتخب السويس يتصدر دوري 2009 بمنطقة القناة.. «فاز في 12 مباراة»

منتخب السويس أقوى هجوم.. ترتيب مسابقة مواليد 2010 بعد الأسبوع العاشر

فوز فريق منتخب السويس على المدينة 8-1 في دوري الناشئين

 منتخب السويس يكتسح جنوب سيناء بـ 9 أهداف في دوري الناشئين

منتخب السويس يهزم «فيصل» في دوري الناشئين ويصعد للمركز الثاني
بقلم حمدي عبد الله